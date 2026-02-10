Lange Nacht der Demokratie Save-the-Date 02.Oktober 2026.

Initiiert vom Volkshochschulverband Baden-Württemberg findet am 2. Oktober 2026 die zweite landesweite „Lange Nacht der Demokratie“ in Baden-Württemberg statt. Landesweit wird in Städten und Gemeinden in vielfältigen Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert, gestritten und gefeiert.

Bürgerinnen und Bürger, Menschen aus Politik und Medien, aus Kultur und Gesellschaft, Aktive aus der Jugend- und Erwachsenenbildung, Jung und Alt treffen an zentralen Orten der teilnehmenden Kommune aufeinander – auf Augenhöhe, im Austausch und in der Auseinandersetzung mit unserer Demokratie. Auch in Schwäbisch Hall haben sich verschiedene Akteure zusammengetan, um hier gemeinsam "unsere" Lange Nacht der Demokratie zu gestalten. Federführend ist hier das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Schwäbisch Hall.

Ca. 200 Schülerinnen und Schüler des Erasmus-Widmann-Gymnasiums werden sich auf dem Marktplatz Schwäbisch Halls zur Eröffnung treffen, um nach der Auftaktveranstaltung eine Menschenkette zu bilden.