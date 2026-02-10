Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit veranstaltet die Stadt Heilbronn am Freitag, 2. Oktober, die Lange Nacht der Demokratie auf dem Marktplatz, im Rathaus und der Heilbronner Innenstadt.

Mit kreativen Formaten wie dem Demokratiedorf auf dem Marktplatz, Aufführungen auf der Bühne, Kinderprogramm und Vorträge im Rathaus, Podiumsdiskussionen, Partys und weitere Events in der Innenstadt entsteht für alle Bürgerinnen und Bürger ein Raum für Dialog und Austausch, um das Bewusstsein für demokratische Prozesse zu stärken und demokratische Werte wie Meinungsfreiheit, Achtung der Menschenrechte, Toleranz und Teilhabe zu vermitteln. Neben der Partnerschaft für Demokratie wird die Veranstaltung vom Ministerium für Kultus Baden-Württemberg gefördert und ist Teil der von der vhs initiierten landesweiten Langen Nacht der Demokratie.

Um 14 Uhr eröffnet OB Mergel das Fest auf der großen Bühne auf dem Marktplatz. Es folgt das Eröffnungsprogramm, das die aim im Rahmen des Demokratietags der Heilbronner Schulen veranstaltet, mit der Prämierung der besten Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler zu den Artikeln des Grundgesetzes (die dazugehörige Kunstausstellung finden Sie im Innenhof des Rathauses) sowie dem Auftritt der Band Sukini. Danach geht es auf der Bühne weiter mit einem Generationen-Speed-Dating und einem Auftritt der Band Bunte Mützen. Um 18 Uhr wird der Lichterzug der Omas-gegen-Rechts durch die Stadt eröffnet. Weitere Programmpunkte sind u.a. eine Schreibwerkstatt, sowie Vorträge über Antifeminismus und über Rechtsextremismus in Baden-Württemberg im Rathaus, Sonderführungen im Haus der Stadtgeschichte, eine Fotoausstellung beim Bollwerksturm oder "Der große Diktator" im Kinostar Arthaus. Zum gesamten Programm finden Sie hier in Kürze auch einen Link.