Am 2. Oktober 2026 steht Nördlingen von 17 bis 22 Uhr ganz im Zeichen der Langen Nacht der Demokratie.

Im Mittelpunkt stehen Mitmachen, Diskutieren, Entdecken und gemeinsames Nachdenken darüber, wie Demokratie funktioniert, was sie stärkt und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen.

Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm für Kinder, Familien und Erwachsene an zahlreichen Orten in der Nördlinger Innenstadt: Diskutieren Sie im Philosophischen Café, erleben Sie besondere Spiele wie „Weimar – der Kampf um die Demokratie“, gehen Sie bei spannenden Führungen auf Entdeckungstour oder werden Sie im RiesKraterMuseum selbst zum Entdecker.

Feat. Wissenschaft: Ergänzt wird die Lange Nacht der Demokratie durch Vorträge, Science Slam, Improtheater und Mitmachstationen rund um KI, Robotik, VR, 3D-Druck, Geologie und Zukunftstechnologien.