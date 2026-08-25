× Erweitern Fotos: Stadt Heilbronn / Jürgen Häffner

Ein Abend, eine Stadt, unzählige kulturelle Erlebnisse: Die »Lange Nacht der Kultur« lädt alle zwei Jahre dazu ein, Heilbronns Kulturangebot zu entdecken. Am 10. Oktober 2026 verwandelt sich die Innenstadt von 17 bis 24 Uhr in ein einzigartiges Kulturerlebnis: An 45 Locations zeigen über 100 Künstlerinnen und Künstler in mehr als 120 Programmpunkten, wie vielfältig und lebendig die Heilbronner Kulturszene ist. Der Eintritt ist frei.

Das besondere Prinzip der Langen Nacht: Alles findet an einem einzigen Abend statt. Museen, Theater, Ausstellungen und Kulturinstitutionen öffnen ebenso ihre Türen wie kleinere Projekträume, Ateliers oder Open-Air-Bühnen in der Innenstadt. So entsteht ein dichtes kulturelles Netzwerk, das zum Flanieren, Entdecken und Verweilen einlädt. Das Programm der Langen Nacht der Kultur ist so bunt wie die Stadt selbst: Street Art trifft auf klassische und neue Musik, Pop- und Rocksounds wechseln sich mit Kabarett und Tanz ab, Installationen laden zum Staunen ein, und zahlreiche Mitmachaktionen sorgen dafür, dass Groß und Klein selbst kreativ werden können. Für das leibliche Wohl sorgt ein gastronomisches Angebot direkt an einigen Spielstätten.