Die „Lange Nacht der Kultur“ bietet alle zwei Jahre ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm für alle Altersgruppen in der Heilbronner Innenstadt.

Am 12. Oktober 2024 ist es wieder soweit: Über 40 Institutionen öffnen von 17 bis 24 Uhr ihre Türen und laden bei freiem Eintritt zu einem unvergesslichen Abend voller Kunst und Kultur ein.

Heilbronner Einrichtungen und Kulturakteure präsentieren ein abwechslungsreiches Angebot an verschiedenen Orten in der Stadt. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein spannendes Kulturprogramm freuen, das an bekannten sowie besonderen Locations stattfindet. Ob Theater, Musik, Literatur oder bildende Kunst – die Vielfalt des Angebots ist beeindruckend. Von traditionellen Theaterstücken und klassischen Konzerten über moderne Tanzperformances bis hin zu interaktiven Kunstinstallationen wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Erleben Sie Lesungen mit aufstrebenden Autoren, besuchen Sie außergewöhnliche Ausstellungen in den örtlichen Museen und Galerien oder lassen Sie sich von Straßenkünstlern und spontanen Darbietungen überraschen. Besonders beliebt sind auch die Mitmachaktionen und Workshops, bei denen sich Groß und Klein kreativ austoben können. Neue Formate und innovative Projekte bereichern das Programm und bieten spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Kunst- und Kulturszenen.

Genießen Sie die Nacht voller Kunst und Kultur und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern. Flanieren Sie durch die Stadt und entdecken Sie die kulturelle Vielfalt Heilbronns auf eine ganz besondere Weise. Die „Lange Nacht der Kultur“ ist nicht nur ein Highlight für Kulturinteressierte, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die kulturellen Schätze von Heilbronn neu zu entdecken und einen abwechslungsreichen Abend zu erleben. Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die Welt der Kunst und Kultur!

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.heilbronn.de/langenachtderkultur. Bei Fragen erreichen Sie die Kulturabteilung der Stadt Heilbronn unter kultur@heilbronn.de oder telefonisch 07131 56- 2769.