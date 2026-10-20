Lange Nacht der Museen 2026 Böblingen/ Sindelfingen

Zwischen 18:00 und 24:00 Uhr öffnen zahlreiche Museen, Kunststätten und Galerien ihre Türen und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen – mit Führungen, Ausstellungen, Workshops, Filmvorführungen, Live-Musik und kulinarischen Angeboten.

Alle Stationen in der Altstadt sind bequem zu Fuß erreichbar.

Für eine komfortable Verbindung zwischen Böblingen und Sindelfingen sorgen zwei Shuttle-Busse im 15-Minuten-Takt.