Lange Nacht der Museen

18 bis 0 Uhr

Kurz & gut

Kurzführungen im Halbstundentakt zu spannenden Themen in allen Ausstellungen, teils auch in Gebärdensprache

Dauer: jeweils 30 Min.

18 Uhr

Die Kontakt-Expedition

Theatrale Science-Fiction-Ortsbegehung: Bei der Kontakt-Expedition erleben Sie Vertrautes auf unbekannte Weise. Ein außerirdischer Astronaut, gespielt von Folkert Dücker, beginnt am Linden-Museum Stuttgart, die Erde zu erforschen. Während der Entdeckungsreise kreiert er seine persönliche Realität und überträgt die Akustik dieser Welt auf Ihre Kopfhörer. Basis des audiovisuellen Rundgangs ist das vom Medienkünstler Felix Kruis und dem Theatermacher Nikolaus Witty entwickelte Musikinstrument KONTAKT, das über ein Kontaktmikrofon Geräusche aufnimmt, verstärkt und verfremdet. Das Publikum wird als Expeditionsgruppe von Cleo Niemeyer mit Kostümen und Requisiten ausgestattet.

Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Dauer: ca. 30 Min.

19 und 21 Uhr

GLAE - Im Schatten der Masken

Tänzerische Intervention mit Yahi Nestor Gahe, Gabriela Luppe Velasco und Fabrice Ottou in den Ausstellungen "Wo ist Afrika?" und Süd-/Südostasien

Dauer: jeweils ca. 20 Min.

20 und 23 Uhr

Die Aneignung

Lecture Performance von theater.prekariat in der Ausstellung „Wo ist Afrika?“: Die Intervention setzt sich mit der gewaltsamen Enteignung der Duala in Kamerun unter der deutschen Kolonialherrschaft auseinander. Die Performance basiert auf Protokollen des deutschen Reichstags in Berlin – Aktenstück Nr. 1576 – aus den Jahren 1912/13 sowie auf Petitionen der Duala gegen das gewaltsame und rassistische Vorgehen der deutschen Kolonisatoren. Sie erstreckt sich über drei Stationen im Museum. Die Performer*innen nehmen die Positionen von Regierungsbeamten, Kolonialverwaltungsbeamten und der einheimischen Bevölkerung (Duala) ein und verhandeln die unterschiedlichen Positionen bezüglich der Enteignung der Duala und der „Aneignung“ ihres Grund und Bodens durch die deutsche Kolonialmacht.

Regie: Adelheid Schulz

Dauer: jeweils ca. 40 Min.

22 und 0 Uhr

Über Sprache müssen wir reden

Deep Talk und interaktive Sprachwerkstatt im LindenLAB

Dauer: jeweils 30 Min.

VVK ab 26.4. an der Museumskasse, bei allen beteiligten Häusern, VVK-Stellen und auf www.lange-nacht.de