3 Ensembles - 3 Stunden Musik

Die Lange Nacht der Stimmen ist für ihre ausdrucksstarken Sängerinnen und Sänger bekannt und seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil im Programm des Capitol. Was läge also näher, als einen ganzen Abend lang außergewöhnliche Stimmen in den Mittelpunkt zu rücken?! Das hauseigene Vocal-Ensemble All4Music lädt deshalb wiederholt zur „Langen Nacht der Stimmen“ ein: Jeannette Friedrich, Sascha Ullrich und Anja Rüger, bekannt aus unzähligen Capitol-Produktionen, präsentieren Musical- und Pop-Songs vom Feinsten. Begleitet werden sie dabei von Daniel Prandl am Flügel. Doch den Zuhörer erwarten neben den bekannten Capitol-Stimmen auch Gastauftritte zwei weiterer Acts:

Die Zuschauer können sich auf Gastauftritte vom Jelly Vox und As Far As Low freuen.

Seit 2012 schon erfüllen sich die sechs sangeserprobten Saarländer von Jelly Vox den Traum einer eigenen A-Cappella-Gruppe - und das trotz übervoller Terminkalender in anderen Formationen.So begeisterten Jelly Vox in letzter Zeit bei "Sing City" in St. Wendel, beim SR-Konzert "Gunni Mahling & Friends" und bei der internationalen "Nacht der Stimmen" in Sulzbach. Außerdem führte sie die Konzertreihe "Balsam für die Seele" durch zehn Kirchen im ganzen Saarland.In jazzigen bis poppigen Arrangements verschmelzen die charakteristischen Stimmen von Sue Lehmann, Carmen Hofmann, Rainer Dochow-Meister, Jörg Zell, Tom Lehmann und Stefan Winterstein zu einem samtigen Sound, der mit jedem Stück eine neue Stimmung zaubert. Ehrliche, handgemachte Musik für Kopf und Herz, mit dem berührendsten und ursprünglichsten Instrument, das wir kennen - der menschlichen Stimme.

Die Heidelberger Band “As Far As Low” steht für gute Laune und authentische, handgemachte Musik, die von Herzen kommt. Die Sympathische Band schafft es seit mehr als 7 Jahren mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung große und kleine Menschenmengen zum Singen und Tanzen zu animieren.Ein warmer Mix aus einer Vielzahl von Musikrichtungen und Einflüssen ist das Markenzeichen der Band und macht ihren einzigartigen Sound aus. In ihrem Cover-Programm werden alte und neue Hits und Klassiker auf eine ganz eigene Art und Weise neu interpretiert und in verschiedenen Besetzungen mit zwei Stimmen, zwei Gitarren und Loopstation oder mit Cajon, Schlagzeug und Bass zum Leben erweckt.Mit ihrem warmen und abwechslungsreichen Sound sind “As Far As Low” seit vielen Jahren sowohl regional als auch überregional sehr erfolgreich unterwegs. 2015 führte der musikalische Weg der Band sogar in die beliebte Fernsehsendung “The Voice of Germany”.