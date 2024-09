Die dritte „Lange Nacht der Türme“ bietet wieder ein buntes Programm in der Innenstadt von Crailsheim.

Am Samstag, 19. Oktober wird es in Crailsheim wieder bunt. Die Türme der Stadt stehen an diesem Abend wieder im Mittelpunkt und werden zu Veranstaltungsorten für kulturelle Angebote.

Die dritte Auflage der „Langen Nacht der Türme“ startet um 18 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Dabei sind alle begehbaren Türme in der Innenstadt geöffnet und können besucht werden. Ein ganz besonderes Highlight der Veranstaltung ist die kunstvolle Illumination der Türme, die durch farbiges Licht und Projektionen die Stadt in eine besondere Atmosphäre verwandeln wird.

Der Rathausturm, welcher 200 jähriges Bestehen feiert und das Jagstbrückenhochhaus; werden an diesem Abend zu Leuchtwerken. Aber auch die alle anderen Türme, wie die Liebfrauenkapelle, Gottesackerkapelle, die Spitalkapelle, der Zeughausturm, der Diebsturm, die Johanneskirche und die Kirche St. Bonifatius werden kunstvoll mit farbigem Licht durch die Firma Leucht-Werk Tübingen in Szene gesetzt.

Siebzehn Veranstaltungsorte in der Türme-Stadt Crailsheim bieten Kunst- und Kulturinteressierten ein vielfältiges Programm. Auch für Kinder und Familien gibt es viel zu sehen und zu erleben. Das Programm reicht von Konzerten über Lesungen, Ausstellungen bis hin zu Führungen auf die Türme, Straßenmusik und Theater auf Stelzen. Alle Auftritte finden mehrmals an diesem Abend statt, so dass die Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit haben, zwischen den Veranstaltungsorten zu wechseln und sich ihr ganz individuelles Programm zusammenzustellen.

Die Gastronomen empfangen die Besucher*innen mit verschiedenen Leckerbissen und runden damit das Programm ab.

Die Musikschule startet um 18 bzw. 18.30 Uhr mit ihren Programmen: In der Johanneskirche erklingt zwischen 18.00 und 22.00 Uhr immer zur vollen Stunde ca. 30 Minuten Musik in unterschiedlichen Besetzungen. Auf der Wiese hinter dem Diebsturm gibt es um 18.30, 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr unbekannte Märchen mit Musik für die ganze Familie. Dort bietet der Förderverein der Musikschule auch schmackhafte Kürbissuppe an.