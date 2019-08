Lange Nacht der Volkshochschule

Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft brauchen wir Austausch und Dialog. Denn: Begegnungen, das Kennenlernen und Diskutieren unterschiedlicher Positionen und Meinungen sowie mit- und voneinander Lernen sind wesentliche Grundlagen, um Zusammenhalt zu schaffen.

Dieses Jahr feiern Volkshochschulen deutschlandweit ihr 100. Jubiläum, so auch die vhs stuttgart. Als Auftakt des Herbstsemesters findet am Freitag, 20. September bundesweit die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ statt, bei der sich die vhs stuttgart mit einem vielfältigen Programm beteiligt. Unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten“ wollen die Volkshochschulen mit der Langen Nacht ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.

Im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, dem zentralen Ort in Stuttgart für Lernen, Bildung und Kultur, an dem sich täglich Menschen aus allen Altersgruppen und unterschiedlicher Herkunft begegnen, wird das ganze Jahr über gemeinsam diskutiert und voneinander sowie miteinander gelernt. Diese Besonderheit soll während der Langen Nacht in den Mittelpunkt gerückt werden. Am 20. September wird der TREFFPUNKT Rotebühlplatz ab 18 Uhr zum Ort des Feierns, an dem Verständigungsbrücken gebaut und der konstruktive Umgang mit Diversität und unterschiedlichen Meinungen erlebt werden können.

Geboten wird ein vielfältiges Programm mit Angeboten zum Ausprobieren, Mitmachen, Zuhören und Zuschauen:

Mit einem Klick auf das Bild öffnen Sie das ausführliche Programm mit Gutschein als PDF

18.00 – 19.00 Uhr

Ankommen, Begrüßung und Vorstellung

18.00 – 18.45 Uhr

Fitnessworkshop: Bauch, Beine, Po & Rücken

18.00 – 18.45 Uhr

Workshop: Kreatives Schreiben

18.00 – 18.45 Uhr

Tanzworkshop: Hula – Hawaiianischer Tanz

18.00 – 21.00 Uhr

Streetart-Workshop „Neuanstrich“

18.00 – 22.00 Uhr

Offene Türen der vhs-Werkstatträume

18.00 – 22.00 Uhr

Ausstellung: „Stuttgart – schwäbisch, schrullig und sympathisch – Eine bildhafte Liebeserklärung an eine Stadt“

18.00 – 22.00 Uhr

Ausstellung „Im Spiegel der Vielfalt – ein vhs-Veranstaltungsjahr“

18.30 – 20.00 Uhr

Zumba® Party

18.30 – 20.00 Uhr

Lange Nacht der Sprachen: Einstufungs-/Infoabend für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch

18.45 – 19.30 Uhr

Workshop: Sexistische Werbung

18.45 – 19.30 Uhr

Stadtteilschätze: Vortrag „Professor Peter Hübner – Ein Architekt für unkonventionelles, menschengemäßes Bauen“

18.45 – 19.15 Uhr

Workshop: Improvisationstheater

19.00 – 19.45 Uhr

Fitnessworkshop: Pilates

19.00 – 21.00 Uhr

Krimi-Nacht: Ladies Crime Night

19.00 – 19.45 Uhr

Tanzworkshop: Swing-Tanz

19.00 – 22.00 Uhr

Lange Nacht der Sprachen: Eine Reise um die Welt

19.00 – 21.00 Uhr

Lange Nacht der Sprachen: Mehrsprachiger Spieleabend

19.00 – 21.00 Uhr

Stadtteilschätze: Kochkurs „Filderkraut – das schwäbische Superfood!“

19.00 – 20.30 Uhr

Stadtteilschätze: Vortrag „Die Landschildkröten von Weilimdorf“

19.30 – 20.15 Uhr

Führung durch die vhs-photogalerie: Dieter Leistner – Waiting

19.30 – 20.00 Uhr

Workshop: Improvisationstheater

19.45 – 20.30 Uhr

Workshop: Sexistische Werbung

20.00 – 20.45 Uhr

Fitnessworkshop: Fitness-Kickboxen

20.00 – 20.45 Uhr

Tanzworkshop: Salsa Solo

20.00 – 21.00 Uhr

Lange Nacht der Sprachen: Karaoke der Sprachen

20.00 – 22.00 Uhr

Workshop: Produkt- und Food-Fotografie mit Smartphone oder Kamera – einfache Tricks und Tipps für bessere Bilder für Ebay, Facebook und Co.

20.30 – 21.15 Uhr

Führung durch die vhs-photogalerie: Dieter Leistner – Waiting

21.00 – 21.45 Uhr

Fitnessworkshop: Bodystyling

21.00 – 21.15 Uhr

Tanzaufführung „Walls“ – Dancers across Borders

21.00 – 22.30 Uhr

Klavierkonzert Transmusica – Identität und neue Musik

21.15 – 22.00 Uhr

Tanzworkshop: Line Dance

21.30 – 22.15 Uhr

Tanzworkshop mit Dancers across Borders

22.45 – 24.00 Uhr

Party mit DJ F-ONE

Das ausführliche Programm als PDF finden Sie hier.