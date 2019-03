Lange Nacht des Menschenrechts-Filmpreises

Der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis wird anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte in Nürnberg verliehen. Im zweijährigen Rhythmus zeichnet er herausragende Film- und Fernsehproduk-tionen aus, die sich allen Menschenrechtsthemen annehmen.

Der Wettbewerb schärft das Bewusstsein für die Bedeutung der Menschenrechte und weist auf schwere Menschenrechtsverstöße hin. Engagierte Berichterstattung in den Medien, sachkundige Dokumentation und mutige Kritik in aktuellen Filmproduktionen sind notwendige Voraussetzun-gen dafür, dass Regierungen und nichtstaatliche Akteure ihrer Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte nachkommen. Mit der Präsentation von zwei Preisträgerfilmen wollen wir in Stuttgart auf die ungebrochene Aktualität der Menschenrechte und deren Schutz hinweisen und zum Handeln ermutigen.

Der Deutsche Menschen-rechts-Filmpreis wird von einer Reihe von Veranstaltern getra-gen, darunter bundesweit tätige Organisationen der Menschen-rechts-, Bildungs-, Kultur- und Medienarbeit, religiöse und kirchliche Organisationen sowie kommunale Einrichtungen.

Styxvon Wolfgang Fischer

Drama, 2018, 94 Minuten

Eine alleinsegelnde Ärztin ent-deckt im Atlantik ein Flüchtlings-boot voller Menschen. Sie ist mit der Frage konfrontiert, ob sie es wagen kann zu helfen. In ihr be-ginnt ein innerer Kampf zwischen Vernunft und Verantwortung.

Der Tatortreiniger – Sind Sie sicher? von Arne Feldhusen und Mizzi Meyer

Serie & Unterhaltung, 2016, 30 Minuten

Der Tatortreiniger ergründet, warum ein Manager Selbstmord im Büro begangen hat. Ein amü-sant-makabrer Film über den menschlichen Umgang am Arbeitsplatz.