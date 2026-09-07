Jazz-Soul-Funk Meeting im Cave

Drei kurze Sets bieten allen Musikbegeisterten die Möglichkeit, auf einen Sprung vorbeizuschauen, oder sich von dem packenden Groove fesseln zu lassen für einen längeren Aufenthalt.

Jazz / Soul / Funk

Wenn die beiden im Heilbronner Raum wohnhaften Musiker Robert Giegling und Werner Acker aufeinander treffen, entsteht ein musikalischer Dialog, der gleichermaßen virtuos wie einfühlsam ist. Beide Künstler verbindet die Leidenschaft für stilübergreifende Klangwelten – von Jazz, Soul, Funk bis hin zum Rhythm & Blues.

Robert Giegling (Trompete / Flügelhorn) ist ein vielseitiger Musiker, dessen Spiel sich durch eine ausgewogene Verbindung von technischer Präzision und kreativer Offenheit auszeichnet.

Werner Acker (Gitarre), bekannt für sein ausdrucksstarkes Gitarrenspiel und seine langjährige Erfahrung auf nationalen und internationalen Bühnen, bringt eine unverwechselbare Mischung aus technischer Finesse und emotionaler Tiefe mit.

Alex Uhl (Bass) und Lisa Wilhelm (Schlagzeug) ergänzen dieses Zusammenspiel mit ihrem Gespür für Groove und kreative Klanggestaltung. Gemeinsam erschafft das Quartett ein intensives Live-Erlebnis mit viel Raum für Spontanität auf höchstem Niveau.