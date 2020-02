Lange Nacht der Museen 2020

× Erweitern PV Projekt Verlag Kunstbetrachterin bei der Langen Nacht der Museen Stuttgart

Eine ganze Nacht voller Überraschungen: Von der kleinsten Galerie bis zum größten Museum, von den Sternen bis zum Bunker, von Oldtimern bis Off-Spaces – mehr als 80 Häuser präsentieren am 21. März aktuelle Ausstellungen, spannende Sonderprogramme, Partys und vieles mehr. Bei der Langen Nacht der Museen gibt es von 19 bis 2 Uhr Neues, Unbekanntes und Einzigartiges in unvergleichlicher Atmosphäre zu erleben. So bunt und vielfältig ist Stuttgart nur in dieser Nacht!

Bus-Shuttles verbinden alle teilnehmenden Häuser zu einer spannenden Entdeckungstour.

Programm für Kinder:

Junge Forscher können sich beim Kinderprogramm der Langen Nacht der Museen bereits ab 16 Uhr mit kreativen Programmen, vielfältigen Aktionsführungen und Bastelaktionen, sowie spannenden Experimenten und Workshops in das Abenteuer Museum stürzen.

Programm-Infos:

Das Programm-Magazin mit allen Infos ist bei allen beteiligten Häusern, den Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region, sowie in zahlreichen städtischen und kulturellen Einrichtungen kostenlos erhältlich.