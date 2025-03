60 Orte, 1 Ticket, deine Nacht! ✨

Am 22. März öffnen 60 Stuttgarter Museen, Galerien, historische Gebäude, Industriedenkmäler und Off-Spaces ihre Türen für eine einzigartige Nacht voller Kunst, Kultur und Wissenswertem. Von 18 bis 1 Uhr zeigt sich die Kunst- und Kulturwelt des Kessels in all ihren Facetten.