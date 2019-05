Lange Nacht der Musik

14 ungewöhnliche Spielstätten & 28 Künstler: Gehen Sie auf musikalische "Nachtwanderung" und stellen Sie Ihr eigenes Programm zusammen. Von 20:00 bis 24:00 Uhr präsentieren sich bei der Langen Nacht der Musik unterschiedlichste Ensembles an ungewöhnlichen Spielstätten in der Stadt. Die Künstler bleiben, das Publikum wandert. Durch das Zusammenspiel der Verschiedenartigkeit von KünstlerInnen und Auftrittsorten werden bei den ZuhörerInnen neue musikalische Impulse außerhalb des Gewohnten gesetzt. Musik und Kunst wirken in einer Kirche anders als auf einem Truck oder in einem Laden. Es wird bewusst mit der Atmosphäre und den Erwartungen des Publikums gespielt. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld, das die eigene Wahrnehmung auf verschiedenen Sinnesebenen herausfordert und das musikalische Spektrum neu auslotet.

