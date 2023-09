Lange Reger-Nacht - In Zusammenarbeit mit „Musik am 13.”

Bei der langen Reger-Nacht in der spätgotischen Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt wird dem Publikum eine aparte Mischung von Instrumental-, Chor- und Orgelwerken des Jubilars Max Reger vorgestellt. So werden in Kooperation mit der Stuttgarter Musikhochschule das wunderschöne Klarinettenquintett und weitere Kammermusikwerke musiziert. In einem weiteren Teil des Abends erklingt der Zyklus op. 69. mit kleineren Orgelwerken von Max Reger. Als Hauptsache werden die – sehr zu Unrecht – selten zu hörenden Choralkantaten für Violine, Viola, Orgel und Chor von Max Reger erklingen. Seine Motetten op. 138 stellen einen schönen Höhepunkt dieses Abends dar. Zwischen den Programmblocks ist jeweils eine 15-minütige Pause und Catering geplant.

Aufführende (Stand: 25.7.2023):

Orgelklasse Prof. Jürgen Essl an der HMDK

Klarinetten- und Kammermusikklasse Prof. Norbert Kaiser an der HMDK

Cantus Stuttgart, Leitung: Jörg-Hannes Hahn

Hochschulchor an der HMDK Stuttgart, Leitung: Denis Rouger