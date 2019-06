Lange Spielenacht "Schlag das Juha-Team"

Wie in der bekannten TV-Show „Schlag den Raab“ wird in maximal 15 Minispielen ermittelt, ob es den Gästen möglich ist das Team der bis in die Haarspitzen motivierten Pädagogen zu bezwingen. Je nach Art des Spiels messen sich Alleinkämpfer oder Teams, wobei die Anzahl der zu vergebenden Punkte pro Spiel bis zu 15 stetig ansteigt. Das Team, welches zuerst 61 Punkte hat, wird zum Sieger erklärt. Daher ist eine genaue Angabe des Spielendes nicht vorhersagbar. Im Checkpot befinden sich 1.000.000-mal Ruhm und Ehre. Spaß ist garantiert!