Lang Tierpark-Nacht

🌙✨ *Die Lange Tierpark-Nacht steht vor der Tür!* 🦉🌕🌳

Wenn es dunkel wird, wird’s bei uns erst richtig spannend! 🐾💫

Kommt vorbei und entdeckt unsere Tiere in der besonderen Atmosphäre der Nacht. Freut euch auf einen magischen Abend voller tierischer Begegnungen und eine spektakuläre *Feuershow um 20 Uhr!* 🔥

🏮 *Von 16 bis 22 Uhr*

🍿 Jedes Kind, das mit einer Laterne kommt, bekommt eine Tüte Popcorn gratis!

Schnappt euch eure Laternen, bringt Familie und Freunde mit und erlebt mit uns einen unvergesslichen Abend im Kleinen Tierpark Göppingen! 🧡🐒

Wir freuen uns auf euch! 🐾🌙