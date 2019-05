Lange Weiße Tafel in der Langen Straße

Raum für Begegnungen ........ wird es auch in diesem Jahr in der Langen Straße an der Langen Weißen Tafel geben.Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, uns austauschen, miteinander essen, lachen...Wir teilen, was mitgebracht wird an süßen und herzhaften Genüssen.Vorhanden sind:Biertische und Bänke, Boulekugeln, Liedblätter zum gemeinsamen Singen.Mitzubringen sind:- weißes Tischtuch- Tischdeko- eigenes Geschirr- Beitrag zum gemeinsamen Buffet- Getränke (Kaffee,Tee, etc.)... und wer mag: Bank-Sitzkissen, Straßenmalkreide, Hüpfseil, Seifenblasen, Musikinstrumente, Ideen für Beiträge, usw.