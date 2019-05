Langenburg elektrisiert – E-Mobilität erfahren

× Erweitern E-Mob. Tag Langenburg E-Mob. Tag Langenburg

Am Sonntag, den 02. Juni 2019 findet der bisher größte E-Mobilitätstag von 11 bis 17 Uhr vor einer herrlichen Kulisse auf Schloss Langenburg statt. Das energieZENTRUM des Landkreises Schwäbisch Hall lädt gemeinsam mit dem Schloss Langenburg, der Stadt Langenburg und Energie-Rath zu einem bunt gestalteten Tag im Zeichen der Elektro-Mobilität.

„Wir freuen uns, die gesamte Bandbreite der Elektro-Mobilität auf einem so hervorragenden Gelände den Menschen präsentieren zu können“, so Heinz Kastenholz, Leiter des energieZENTRUMs. Viele Aussteller mit mehr als 30 E-Fahrzeugen, darunter PKWs, Scooter und Kleintransporter werden auf dem Schlossparkplatz vertreten sein, Händler mit Zweirädern wie E-Bikes, Pedelecs, E-Roller und E-Motorrädern aber auch Seniorenmobilen und Dreirädern sind im Schlossgraben zu finden und laden zu Probefahrten ein. Sogar Rasenmähroboter finden sich im Barockgarten.

Vielfältige Informationen rund um die Elektromobilität gibt es auch in der Remise des Schlosses: Hier findet sich eine Zusatzausstellung mit interessanten Vorträgen verschiedener Firmen zum Thema. Zusätzlich ist der Austausch auch mit privaten „E-Mobilisten“ im Schlossgraben möglich. Die „etwas andere Modenschau“ präsentiert am Nachmittag die einzelnen Modelle. Das Automuseum des Schlosses mit seiner Ausstellung „Menschen, Autos & Geschichte“ zeigt die Entwicklung der Mobilität in Hohenlohe mit vielen persönlichen Geschichten von Zeitzeugen, ein Einblick in die Ingenieurskunst anhand von Motoren und Kleinteilen sowie die Anfänge der E-Mobility und spannende Reisen in die Zeit des Wirtschaftswunders.

Für das leibliche Wohl sorgt der FC Langenburg, auch das Schlosscafé hat regulär geöffnet und die Kinder erwartet ein E-Scooter und Kinderschminken. Parkplätze wird es ausreichend bei der Fa. Farmbau geben. Von dort können die Besucher kostenlos mit einem elektrischen Linienbus zum Schloss pendeln. Übrigens, kostenlos ist auch der Besuch des E-Mobilitätstages.

Auch das STADTRADELN geht an diesem Tag in den Endspurt. Hier können die vielleicht entscheidenden Radkilometer gesammelt werden. Es gibt einen kostenlosen RadCHECK, bei dem Besucherinnen und Besucher das eigene Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit prüfen lassen können. Die Profis vom RadCHECK geben Tipps zur Fahrradwartung und -pflege und führen kleinere Reparaturen direkt vor Ort durch. „Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen und mit dem Rad zu Schloss Langenburg zu fahren“, ruft Landrat Gerhard Bauer auf.

Info: Los geht es am 02.06. um 11 Uhr mit der Blaskapelle Kirchberg und den Grußworten von Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg, Landrat Gerhard Bauer und Bürgermeister Wolfgang Class. Bis 17 Uhr stellen die Aussteller ihre Fahrzeuge aus und bieten größtenteils auch Probefahrten an. In der Remise des Automuseums erwartet die Besucher eine Ausstellung von Stromerzeugungsmöglichkeiten und Vorträge.