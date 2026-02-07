Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge

bis

Kirchheim unter Teck 73230 Kirchheim unter Teck

"Kleiner Markt der schönen Dinge“ mit ganz individuellen, regionalen und handgemachten Lieblingsstücken.

In unseren Straßen herrscht ab 18 Uhr ein buntes Treiben: Live Musik von „Dr. M“ aus Kirchheim Poetry Slam von Jessica Blankenhorn aus Lenningen.

Entspannende Hand-Massage mit ätherischen Ölen für den guten Zweck.

Im „Viertelä“ in Kirchheim / Schuh- & Flachsstraße laden die Einzelhändler (Urwüchsig, die nachhaltige Blumenwerkstatt / Mavo@home, handgemachte spanische Keramik / Liebevoll, schöne und handgemachte Kleinigkeiten / Aroma Bücherbar, Bücher und leckere Getränke / ila ·ila, FAIR CONCET STORE) ein zum langen verkaufsoffenen Donnerstag.

Info

Kirchheim unter Teck 73230 Kirchheim unter Teck
Märkte, Stadt & Weinfeste
bis
Google Kalender - Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge - 2026-07-02 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge - 2026-07-02 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge - 2026-07-02 18:00:00 Outlook iCalendar - Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge - 2026-07-02 18:00:00 ical

Tags