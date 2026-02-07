Langer Donnerstag im Viertelä - Kleiner Markt der schönen Dinge

"Kleiner Markt der schönen Dinge“ mit ganz individuellen, regionalen und handgemachten Lieblingsstücken.

In unseren Straßen herrscht ab 18 Uhr ein buntes Treiben: Live Musik von „Dr. M“ aus Kirchheim Poetry Slam von Jessica Blankenhorn aus Lenningen.

Entspannende Hand-Massage mit ätherischen Ölen für den guten Zweck.

Im „Viertelä“ in Kirchheim / Schuh- & Flachsstraße laden die Einzelhändler (Urwüchsig, die nachhaltige Blumenwerkstatt / Mavo@home, handgemachte spanische Keramik / Liebevoll, schöne und handgemachte Kleinigkeiten / Aroma Bücherbar, Bücher und leckere Getränke / ila ·ila, FAIR CONCET STORE) ein zum langen verkaufsoffenen Donnerstag.