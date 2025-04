Langer Lernabend für die Prüfungsvorbereitung

Viele Schülerinnen und Schüler stehen zurzeit vor den Abschlussprüfungen. Zum Lernen benötigen sie einen ruhigen Raum, um sich konzentrieren zu können. Hilfreich sind auch Klassenkameraden, um zusammen Themen zu wiederholen. Die Stadtbücherei öffnet deshalb vor den Prüfungsterminen in Baden-Württemberg an vier Abenden bis 22 Uhr. Sie bietet den Lernenden den benötigten Raum sowie Medien zur eigenständigen Prüfungsvorbereitung. Lernende ab 14 Jahren können sich zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten in diesem Zeitraum in der Stadtbücherei aufhalten und gemeinsam lernen. Für Auskünfte und Recherchefragen werden an jedem Termin Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei anwesend sein.