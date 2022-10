Der Langer Saunaabend in der WONNEMAR Saunawelt wird am Freitag, den 04.11.2022 von 19.00-24.00 Uhr mit dem Motto »Back to Nature« stattfinden. Die Eintrittskarten sind an dem o.a. Tag gegen einen Aufpreis von 4,00 € auf den ausgewählten Tarif vor Ort erhältlich oder können max. 24.00 Uhr am Vortag des Events und nur 4 Tage in die Zukunft online gebucht werden.