Langmaier/Buvat/ Giesel

Das Klaviertrio, bestehend aus drei jungen, talentierten Künstlern, will als projektorientierte Formation verstanden werden und unternimmt an diesem Abend eine Zeitreise von der Vergangenheit in die Gegenwart.

Dabei werden den teils traditionellen, teils modernen Standards, Originals der drei Musiker gegenübergestellt. Spannend dabei ist, dass die Musiker untereinander ähnliche Vorlieben im Jazz haben. Dennoch unterscheiden sich die Kompositionen der Musiker und es ist Aufgabe des Zuhörers die Vielfältigkeit darin zu entdecken.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend und lassen Sie sich auf traditionelle und moderne Klänge des Jazz ein.

Moritz Langmaier (p)

Nicolas Buvat (b)

David Giesel (dr)