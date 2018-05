× Erweitern Lankwitz Horns

Die Lankwitz Horns treten am Freitag den 29.06.2018, 19.30 Uhr auf dem Dach der Bastion mit ihrem diesjährigen open air Programm „ Feel The Power“ auf.Im Rahmen ihrer Orchesterfahrt ins Schwabenland tritt die Berliner Pop-Bigband „Lankwitz Horns“ unter der Leitung von Rolf Tischer am Freitag 29.06.2018, 19.30 Uhr mit 25 Musikerinnen und Musikern auf dem Dach der Bastion auf. Die „Lankwitz Horns“ verstehen sich als Gute-Laune-Export aus Berlin-Lankwitz. Der Band als geht es in erster Linie um einen gemeinsam empfundenen Rhythmus (Groove), um Präsenz und Intensität, Kommunikation und Spielfreude. Dieser gute ‚Spirit‘ hat die Gruppe über all die Jahre geprägt und verbreitet beste Stimmung bei unterschiedlichsten Anlässen.

Das bunte Repertoire erstreckt sich von Pop-Hits über Oldies, Gospels, afrikanische Songs und vieles mehr. Es darf mitgesungen, geschnipst, geklatscht und natürlich auch getanzt werden.

Der musikalische Leiter der Band, Rolf Tischer, war in den Anfangsjahren des club bastion aktiv dabei. Er war über 30 Jahre Pfarrer in Berlin und ist im Unruhestand jetzt mit der mitreißenden Band auf Heimatbesuch.