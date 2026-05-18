Zwanzig Jahre vergehen nicht einfach; sie prägen einen.

In zwanzig Jahren legt das Licht größere Strecken zurück, als wir uns vorstellen können. Die meisten Bands halten nicht so lange. Die meisten Ehen auch nicht. Eine ganze Kindheit kommt und geht.

Und doch, zwanzig Jahre später, steht Lansdowne immer noch da, größer und stärker denn je. Zwei Jahrzehnte voller Songs, geschrieben parallel zum echten Leben: die Höhen und Tiefen, die Verluste, die vielen Kilometer, die langen Nächte und die Momente, die einen verändern. Zeit, die man gemeinsam gewachsen ist. Lernen, was Bestand hat. Loslassen, was nicht.

„Wir sind lange genug zusammen, um zu wissen, was zählt und – genauso wichtig – was nicht“, sagt Shaun Lichtenstein, Leadgitarre.

Diese Klarheit prägt „Wish You Well“, ein Album, das sich vertraut und neu zugleich anfühlt, geerdet, lebendig und geschärft, ohne seine Seele zu verlieren. Wie die Wiederbegegnung mit jemandem, der einen kennt, sich aber dennoch weiterentwickelt hat.

Die Songs sind laut, melodisch und mit Bedacht geschrieben. Gewaltige Gitarren. Eingängige Melodien. Nichts ist überflüssig. Jeder Song geht voran.

Es ist Musik einer Band, die ihren Instinkten und einander vertraut.

„Bei ‚Wish You Well‘ geht es nicht darum, an der Vergangenheit festzuhalten, sondern darum, Kapitel mit Stärke abzuschließen und gestärkt weiterzumachen“, so Jon Ricci, Sänger. Rockfans werden sich sofort wie zu Hause fühlen.

Das lang erwartete zweite Album ist kraftvoll, melodisch und emotional tiefgründig. Was Lansdowne auszeichnet, ist die Zeit: eine Chemie, die man nicht vortäuschen kann, das Selbstvertrauen, das durch jahrelanges Zusammenspiel gewachsen ist, und eine Band, die genau weiß, wer sie ist. Live ist diese Geschichte spürbar. Die Songs gehen unter die Haut. Der Saal ist gefesselt. Es ist unmittelbar, körperlich und absolut präsent. Jetzt bringt Lansdowne diese Verbindung auf eine Headliner-Tournee durch Europa und Großbritannien und präsentiert „Wish You Well“ direkt den Menschen, die mit ihnen gewachsen sind, und denen, die sie gerade erst entdecken.

„Wir sind so ehrlich wie nie zuvor und so voller Vorfreude auf die Bühne wie nie zuvor“, sagt Glenn Mungo (Schlagzeug). Nach zwanzig Jahren weiß Lansdowne, wie selten es ist, dass eine Band diese Leidenschaft noch immer verspürt, und genau so spielen sie.