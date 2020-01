Lanzinger Trio frischer Wind in der Stubenmusik

× Erweitern https://www.lasido.de/saitentrio/wordpress/?page_id=61 Mit 169 Saiten durch die unendlichen Weiten der Musik, Komalé Akakpo, Jörg Lanzinger und Hannes Mühlfriedel

Lanzinger Trio – Stubenmusik – frischer Wind in der Volksmusik

Am Samstag den 14.3.2020 gastiert das „Lanzinger Trio“ mit Hackbrett, Zither und Gitarre im Haus der Heimat Nürtingen und bringt frischen Wind in die Stubenmusik. Die gute Stube – seit jeher gemütlicher Hort des Glücks, oft aber auch modern eingerichtet. Das Lanzinger Trio lässt gleiches für die Saitenmusik gelten. Von ihrer Heimat ausgehend sorgen die drei Profimusiker mit ideenreichen Walzern, Landlern und Polkas mit Zither, Hackbrett und Gitarre für frischen Wind in der guten Volksmusik-Stube. In über 100 Konzerten hat sich das Lanzinger Trio auf Bühnen im In- und Ausland häuslich eingerichtet und sorgt mit Humor, Spielfreude und Virtuosität für ausgelassene Wohnzimmeratmosphäre.

Saalöffnung 18.30 Uhr Beginn 19.30 Uhr, Vorverkauf Buchhandlung im Roten Haus Nürtingen.