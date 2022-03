Laphroaig Masterclass mit Mark Giesler

Moderiert wird dieser Abend from Laphroaig Brand Ambassador persönlich: Mark Armin Giesler!!

Mark stammt von einer Winzerfamilie im schönen Nahetal (Rümmelsheim im Kreis Bad Kreuznach) ab und kam 1998 bei Rémy-Martin/Cointreau zur Spirituose. Er hat von 2007 bis 2016 neun Jahre lang in Schottland gelebt und war über sechs Jahre in Schottlands ältester aktiver Brennerei GLENTURRET tätig. Dort durfte er eine komplette Ausbildung in der Produktion absolvieren und als zertifizierter Maischer und Destillateur (schottisch: Mashman & Stillman) abschließen.

Danach zog es ihn im Dezember 2013 an die Westküste nach ARDNAMURCHAN, wo er als Assistant Distillery Manager die neue Brennerei des unabhängigen Abfüllers Adelphi mit aufgebaut und zum Laufen gebracht hat, bevor er dieses Projekt als ´Production Manager` im Januar 2015 hauptverantwortlich vor Ort weiterführte. Darüber hinaus konnte er bei den Brennereien Highland Park, Laphroaig und Kilchoman weitere Praktika sammeln.

Gestartet bei Beam Suntory Deutschland im August 2016 war Mark die letzten fünf Jahre als Brand Ambassador Whisk(e)y für Süddeutschland zuständig. Seit 01.07.2021 ist er LAPHROAIG Brand Ambassador Germany und erzählt nun auf seinen Master Classes in ganz Deutschland über seine große Whisky-Leidenschaft von Islay, von seinen Erfahrungen in den Brennereien und seinen Erlebnissen mit den herzlichen und gastfreundschaftlichen Landsleuten seiner zweiten Heimat! (Stand 03.09.2021)