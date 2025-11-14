Erleben Sie kostenlose Livemusik von Bands aus Leinfelden-Echterdingen und der Umgebung.

Die fünfköpfige Band aus dem Großraum Stuttgart/Tübingen hat sich seither nie einer festen Richtung verschrieben. Vielmehr steht der Spaß an der Musik im Vordergrund und die Lust am Spiel verschiedener Stile. Mit viel Freude an der musikalischen Kreativität interpretiert Laqui Choice auf ganz eigene Weise bekannte und weniger bekannte Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren, ist aber genauso fasziniert von der Musik der 2000er Jahre. Von Rock über Pop bis hin zu Folk werden ausgewählte Songs zu einem besonderen Hörerlebnis.