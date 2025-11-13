„Ich will nicht nur deine Side B*tch sein. Ich bleib lieber ganz allein.“, spätestens seit ihrem viralen Hit im November 2023 steht Lara Hulo vor allem für eines: kompromisslose Authentizität. Und für eine Künstlerin, die ganz genau weiß, was sie will.

Und Lara will viel mehr als nur einen viralen Hit. Sie will nicht weniger als die deutschsprachige Indie-Szene aufmischen. Ihre Songs „Side B*tch“ “Für Änni”, und “Berliner Luft” waren da nur ein erster Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ihre EP “Für Lara” (November 2024) ist der Beweis, dass Lara noch viel zu zeigen hat - auf inhaltlicher und auch auf musikalischer Ebene.

Geboren in Schleswig hat Lara nun in Berlin ihr Zuhause gefunden. Die Indie-Künstlerin zieht ihre Hörer:innen mit ihrer einmaligen, kratzigen Stimme in den Bann, die an die großartigen Zeiten von Nina Hagen oder Hildegard Knef erinnert. Ihre T exte erzählen aus ihrem Leben als queere unge Frau und handeln von den Themen, die uns alle antreiben: Vom Suchen, Finden, Festhalten und Verlieren der (queeren) Liebe. Verpackt mal als leise Ballade, mal als selbstbewusstes musikalisches Statement.

Dass ihre Songs nichts von ihrer Indie-Leichtigkeit einbüßen, liegt an der charismatischen Art der Künstlerin und ihrem T alent, Melancholie und Humor koexistieren zu lassen.

Die erfrischende Unangepasstheit hat Lara sicher auch ihren Erfahrungen aus über 10 Jahren Straßenmusik zu verdanken. Live zeigt sie ihr absolut authentisches Ich; sie ist auf der Bühne laut, kraftvoll und zugleich zerbrechlich. Das begeistert auch ihr Publikum. Nach einer restlos ausverkauften ersten Solo-T our geht Lara Hulo im November auf „HEARTFiX Tour 25“.

Das Jahr 2025 hält für Lara Hulo und ihre Fans einiges bereit: Nach einem fulminanten Festival-Sommer , bei dem Lara Hulo auf den großen Festivals und Open Airs zu sehen sein wird (u.a. Deichbrand Festival und About You Pangea Festival), geht es im November 2025 auf "HEARTFIX"-Tour durch 19 Städte in Deutschland und Österreich.