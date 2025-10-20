Das englische „Larceny“ ist wohl

das schönste Wort für „Diebstahl“

- und Harmonien zu übernehmen und neu erklingen zu lassen ist seit jeher schönster „Jazz-Standard“.

Dabei spielt die Band „Larceny“ durchweg eigene Kompositionen. Scheinbar vertraute, eingängige Melodiebögen verbinden sich mit modernen Klangmustern, das Ideal, die „Schönheit der Musik“ bleibt Leitmotiv dieser Stücke.

Durch jedes Konzert führt ein dynamischer Spannungsbogen von romantisch-melancholischen bis hin zu kraftvoll-energiegeladenen Klängen. Das erste Album „Crosscurrent“ (XJAZZ!Music, Berlin) ist inspiriert von einer Reise auf die Färöer Inseln und erzählt vom Werden, Vergehen und

Sein.

Die Kompositionen stammen von allen Mitgliedern des Musikerkollektivs, das sich 2021 gegründet hat und bereits auf erste internationale Erfolge verweisen kann. Unter anderem wurde der Titel „Cheap Sheep“ bereits in die Musikdatenbank von „Radio Swiss

Jazz“ aufgenommen. Außerdem war die Band Teil der "jazzahead! Clubnight“ 2024 in Bremen sowie Gewinner des „Playground Wettbewerbs“ der „Jazzopen Stuttgart“ 2025.