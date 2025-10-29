Sie spielten als Gewinner des „Playground Wettbewerbs“ bei der JazzOpen Stuttgart 2025 oder auf der Jazzahead! Clubnight 2024.

„Crosscurrent“ heißt das erste Album des Quintetts ‚Larceny‘, das sie auf ihrer aktuellen Tour vorstellen Das ist Musik, inspiriert von einer Reise auf die Färöer-Inseln. Ob hochlebendig mit optimistischem Drive oder mit nachdenklichen Fernweh-Melodien – dem 2021 gegründete Quintett geht`s als Leitmotiv schlicht „um die Schönheit der Musik“.

Äußerst vielfältig und variantenreich wechseln sich Piano, Saxofon und Gitarre ab, ergänzen sich. Melodielinien und Improvisationen verflechten sich, verwurzelt im Jazz, manchmal ziemlich rockig, werden zu lebendigen Klangmalereien.