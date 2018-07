Larry And His Flask

Die musikalische Nummernrevue der fünf schrägen Vögel aus Oregon hat ähnlich viele Kuriositäten zu bieten wie eine Vorstellung des Circus Of Horrors: mehrstimmiger A Capella, Bläser, akustischer Punk, Django Reinhardt plus albanischem Schnulzensänger plus Dick Dales Surfgitarre...

Zwischendurch wird gerne mal halsbrecherischer Bluegrasspunkabilly mit Banjo serviert, gespielt mit grandioser Hibbeligkeit und Schnoddrigkeit. Bevor alles steil geht, lassen die Burschen aber immer eine gewisse Melancholie wie eine Staubwolke über der Szenerie stehen.Dass alle fünf Bandmitglieder mal mehr oder weniger windschief mitgrölen, erhöht noch den Reiz dieser so urwüchsigen wie hochenergetischen Band. Man kann sich gut vorstellen, wie in Nullkommanix der Tanzboden glüht bei dieser irrwitzigen Folkpunk-Gaudi aus dem kühlen Nordwesten der USA.Jeshua Marshall – Kontrabass, BaritonIan Cook – Gesang und E-GitarreAndrew Carew – Banjo, Posaune, GesangDallin Bulkley – Gitarre, GesangJamin Marshall – Schlagzeug, Gesang