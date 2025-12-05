Mit seiner ersten Soloshow „Lars But Not Least“ wurde Lars Redlich deutschlandweit von Presse und Publikum gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet.

Die Berliner Morgenpost schreibt, dass mit Lars Redlich einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heranwächst.

Auf Einladung der Kultursäule kommt der sympathische Berliner und Ausnahmekünstler mit seinem Weihnachtsprogramm nun am 5. Dezember 2025 nach Welzheim in die Eugen-Hohly-Halle.

Erleben Sie mit „Lars‘ Christmas“ ein besonderes Konzert, Comedy und Showtime zur Weihnachtszeit und freuen Sie sich auf viel Neues und Lustiges rund um das Thema Weihnachten. Augenzwinkernd aber auch besinnlich – jeder kommt auf seine Kosten und bekommt sein Fett weg – und das schon vor den Feiertagen! Was passiert mit den ungekauften Schokonikoläusen nach dem Fest, was denken Schneemänner über den Sommer und warum war früher mehr Lametta.

Auch das gefühlt 500 Mal gehörte „Last Christmas“ darf natürlich nicht fehlen, allerdings in einer urkomisch-bösen Version.

Wenn Ihnen der vorweihnachtliche Stress zu viel wird, ist dieser Abend genau das Richtige!