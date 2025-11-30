Lars Brandt: Andenken (an Willy Brandt)

Lesung

bis

Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn

Mehr als 13 Jahre nach dem Tod Willy Brandts legte sein Sohn Lars mit "Andenken" ein fein nuanciertes Porträt des Vaters als privater und öffentlicher Figur vor.

"Lars Brandts Buch ist gleichermaßen eine Erinnerung an den Vater und ein Nachdenken über sich und über das, was Vater und Sohn verbindet und trennt. Er bringt uns den zwar bekannten, aber doch fremden Menschen Willy Brandt erstaunlich anrührend nahe" (Uwe Timm). Lars Brandt, geboren 1951, ist bildender Künstler, Schriftsteller und Filmemacher.

In Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Y202A151

Info

VHS Heilbronn
Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Lars Brandt: Andenken (an Willy Brandt) - 2026-01-15 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Lars Brandt: Andenken (an Willy Brandt) - 2026-01-15 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Lars Brandt: Andenken (an Willy Brandt) - 2026-01-15 19:00:00 Outlook iCalendar - Lars Brandt: Andenken (an Willy Brandt) - 2026-01-15 19:00:00 ical

Tags