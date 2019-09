Lars Eidinger (Autistic Disco)

Lars Eidinger ist wohl das, was man einen Tausendsassa nennt. Neben seiner Karriere als Schauspieler am Theater, beim Film und in TV-Serien (z.B. Tatort) hatte er auch schon mehrere Engagements als Regisseur und inszenierte unter anderem "Romeo und Julia" von William Shakespeare an der renommierten Schaubühne in Berlin.

Parallel dazu hat er sich in den vergangenen Jahren mit seiner Veranstaltungsreihe "Autistic Disco" auch als DJ einen Namen gemacht - wovon man sich Anfang des Jahres im Freund & Kupferstecher zum ersten Mal in Stuttgart ein Bild machen konnte.

Nun kehrt er im Oktober zurück in den Kessel und spielt dieses Mal in den Wagenhallen ein mehrstündiges DJ-Set - quer durch verschiedene musikalische Genres. "Gnadenlos unterhaltsam" resümierte die Stuttgarter Zeitung nach seiner Debüt-Show. Wer also schon lange mal wieder eine Nacht durchtanzen wollte, sollte sich diese Nacht nicht entgehen lassen...

Die Party wird präsentiert von Freund & Kupferstecher zusammen mit den Wagenhallen