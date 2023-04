Lars Eidinger Brecht

Lars Eidinger ist Kult und Bertolt Brecht ist es allemal.

Spätestens seit seiner Rolle als Salzburger »Jedermann« ist der Schauspieler Lars Eidinger auch dem Klassikpublikum ein Begriff. Theaterliebende kennen ihn allerdings schon länger. »Tatort«- Fans oder generell Freunde des Films fragen sich vielleicht schon, wann diese Aufzählung endlich ihr Ende findet. »Lasst euch nicht betrügen! Das Leben wenig ist. Schlürft es in schnellen Zügen! Es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst.« So heißt es in der »Hauspostille «, einer Gedichtsammlung, die der Dramatiker und Lyriker als 18-Jähriger begann und bis an sein Lebensende sortieren würde. Unverblümt widmet sich seine Poesie der schaurigen Schönheit des Morbiden, die Lars Eidinger und Hans-Jörn Brandenburg am Harmonium zum Leben erwecken.