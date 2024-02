Lars Ruth "Der Seher" Mentalist und Gedankenleser Kultur-Mix-Tour

Lars Ruth weiht in dieser Show sein Publikum in die Welt der Wunder ein. Er bezeichnet sich als Mentalist und führt Sie charismatisch auf eine Expedition ins Reich der Wahrsager, Hypnotiseure und Traumdeuter. Er verrät Ihnen wie Bilder und Gefühle auf andere Menschen übertragen werden können, so dass auch Sie mit Hilfe Ihrer Gedanken und Willenskraft kleine und große Wunder vollbringen können. Lars Ruth verspricht in seiner Show einen im wahrsten Sinne des Wortes magischen Abend. VVK: Büchernest 07173 / 12629