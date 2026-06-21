Las Baklavas – Sommerfestival der Kulturen

Marktplatz Stuttgart Marktplatz, 70173 Stuttgart

Las Baklavas kreieren mit ihrer Musik einen Wirbelwind, der von den Anden bis zum Balkan zieht – mitreißend, kraftvoll, ungezähmt. Ihre Musik ist ein lebendiges Mosaik aus traditionellen Melodien, modernen Klängen und einer hochenergetischen, femininen Ausdruckskraft. Auf der Bühne erschaffen die sechs Musiker*innen aus Straßburg (Partnerstadt von Stuttgart) eine Klangwelt, in der akustische und elektronische Instrumente, Rap, vielstimmige Gesänge und Einflüsse von Jazz bis Techno aufeinandertreffen. Dabei erschaffen sie ein aufregendes Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, indem spielerische Leichtigkeit und tiefgründige Botschaften miteinander tanzen. Las Baklavas brechen mit Konventionen und rücken die weibliche Schaffenskraft ins Zentrum der traditionellen Musik. Wo Frauen in alten Liedtexten oft nur passiv am Rande in Erscheinung treten, lassen sie in ihren Neuinterpretationen und Eigenkompositionen mit voller Stimme erklingen und fordern sie Identität, Präsenz und Rechte ein.

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Konzerte & Live-Musik
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