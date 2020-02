„Lass mich bei dir sein“

Die Filmkarriere in Hollywood spiegelt nur einen kleinen Teil von Hildegard Knefs künstlerischen Talenten. Sie glänzte außerdem als Bestsellerautorin – Der Geschenkte Gaulwurde in 16 Sprachen ü.bersetzt ‒ und Interpretin ihrer eigenen Chansons. Eine Frau, die Texte mit Herz und Verstand schrieb, kannte man im Deutschland der 60er-Jahre nicht. Zur rauchigen Stimme, halb Verführung, halb Lebenserfahrungsbeleg, kam eine magnetische Ausstrahlung, die jeden Winkel der ausverkauften Säle erfasste. „Der Chansonsänger“, so sagte Knef, „muss bereit sein, dem Publikum seine Seele zu Füßen zu legen.“ Genau das tut auch Eleonore Hochmuth mit ihrem tief berührenden Kontraalt, deralljährlich auf der Leipziger wie auf der Frankfurter Buchmesse erklingt. Conférencier Manfred Menzel führt durch eine Geschichte von Kriegsleid, Welterfolg, Medienschelte und schwerer Krankheit. Nein, das Stehaufmädchen Hildegard Knef war wirklich nicht auf Rosen gebettet, aber mit derMusikwerdung dieser Blumen gelang ihr ein verwelkungsresistenter Erfolg. Bei Hochmuths Interpretation geriet das „Schwäbische Tagblatt“ ins Schwärmen: „Hochmuth sang, Für dich soll’s rote Rosen regnen‘ besser als die Knef.“ Schönste Notenblätter kommen dank der famosen Musiker um die Chansonnière zu voller Entfaltung.Eleonore Hochmuth (Gesang) • Manfred Menzel (Conférence) • Martin Giebel (Piano) • Rainer Frank (Kontrabass) • Jörg Bielfeldt (Schlagzeug)

Eine weiterer Knef-Abend findet am Samstag, dem 4. April statt.