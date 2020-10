Lass mich bei dir sein

Chansons & Biographisches. Hildegard Knef, Schauspielerin, Bestsellerautorin und Interpretin ihrer eigenen Chansons, stellte höchste Ansprüche: „Der Chansonsänger muss bereit sein, dem Publikum seine Seele zu Füßen zu legen.“ Genau das tut auch Eleonore Hochmuth mit ihrem tief berührenden Kontraalt, der alljährlich auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig erklingt (wenn sie denn stattfinden). Die Presse schwärmte: „Hochmuth sang, Für dich soll’s rote Rosen regnen‘ besser als die Knef.“ Davon sollten Sie sich selbst überzeugen! Am Klavier setzt Martin Giebel jazzige Akzente, die sich in die Gehörgänge schmiegen. Conférencier Manfred Menzel führt durch eine Geschichte von Kriegsleid, Welterfolg, Medienschelte und schwerer Krankheit. Das Stehaufmädchen Hildegard Knef war keineswegs auf Rosen gebettet, aber mit der Musikwerdung dieser Blumen gelang ihr ein unvergänglicher Erfolg. Zur rauchigen Stimme, halb Verführung, halb Lebenserfahrungsbeleg, kam eine magnetische Ausstrahlung, die jeden Winkel der ausverkauften Säle erfasste. Galt dieser letzte Satz jetzt der Knef oder der Hochmuth? Zum ausverkauften Saal dürfte jedenfalls die neu geschaffene Lounge-Atmosphäre des Vorstadttheaters beitragen. Aufgrund der Hygienevorschriften haben weniger Zuschauer Platz, dafür bekommen Sie Ihren eigenen Beistelltisch, und der Drink-Trolley rollt direkt an Ihrem Platz vorbei. Fühlen Sie sich wie zu Hause und wie in Hollywood zugleich!

Wir haben Gemütlichkeit und Sicherheit in Einklang gebracht. Statt einer großen Pause gibt es mehrere kurze Lüftungspausen, die Bühne ist durch eine Schutzfolie vom Zuschauerraum getrennt und die Getränkeausgabe erfolgt weitgehend kontaktfrei und mit minimalem Geschirreinsatz.

Singen Sie mit Hildegard Knef und Eleonore Hochmuth das Hohelied des Lebens! Wir freuen uns, dass wir und Sie wieder zurück sind.

Eleonore Hochmuth (Gesang) • Manfred Menzel (Conférence) • Martin Giebel (Piano)