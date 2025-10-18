Lass uns mal reden... über das am häufigsten verdrängte Thema

Das Wann können wir nicht bestimmen, das Wie auch nur sehr eingeschränkt.

Aber wir können mit unseren Lieben darüber sprechen, was wir uns für die Zeit des Sterbens und unmittelbar danach wünschen. Oder zum Beispiel ein kreatives Köfferchen packen….Doch tun wir das auch? Das Seminar möchte Menschen jeden Alters dazu ermutigen, sich dem Thema zu stellen und unter anderem zu erfahren, wie eine „Checkliste“ zum Thema Vorbereitung auf die letzte Reise aussehen kann. Denn wer vorbereitet ist, kann sich wieder ganz dem Leben im Jetzt zuwenden!

Bitte Papier und Stifte mitbringen.