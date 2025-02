Am Samstag, 1.3.2025 steigt die letzte große Fasnetsparty in Musberg für dieses Jahr!

Einlass ist ab 19:33 Uhr, Beginn 20:03 Uhr wenn wir wieder gemeinsam mit der Fußballabteilung des TSV Musberg den legendären Lassada Fatza feiern! Die ultimative Fasnetsparty mit Showtänzen, Guggenmusik und Mixed Music von DJ Schnupfania!

Erstmals bieten wir dabei Bierpong an! Keine Ahnung was das ist? Dann probiert es einfach aus... nicht die einzige Überraschung, die wir an dem Abend für euch vorbereitet haben.

Karten wird es ab 14.2.2025 beim Hofladen Stäbler, Salon Bettink, im Hirschgraben Musberg, in Vaihingen bei Salon Brommer und in Steinenbronn bei Getränke Kappel zum Preis von 9 Euro geben. Einlass ist wie gewohnt ab 16 Jahren.