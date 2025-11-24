Lasset uns das Leben genießen… … mit Braukunst und Blasmusik in Distelhausen

An diesem Abend verwandelt sich die Alte Füllerei in eine Bühne für ein ganz besonderes Erlebnis:

Unsere Brauereikapelle lädt ein zu einem stimmungsvollen Abend mit Blasmusik und musikalischen Überraschungen.

Feiern wir gemeinsam eine gelungene Mischung aus harmonischen Klängen, kräftigen Tönen, leckerem Essen und fein abgestimmten Brauspezialitäten!

Eine Einladung an alle, gemeinsam zu feiern, zu singen nach dem Motto: …lasset uns das Leben genießen.

Zwischendurch gibt’s immer wieder kleine Geschichten und Anekdoten aus und über unsere Distelhäuser Brauerei.

Theaterbestuhlung, Platzreservierung erforderlich!

Kartenvorverkauf-Beginn: 01. Dezember 2025