Ein weihnachtlicher Krimiabend

O du fröhliche, o du tödliche … In der Anthologie „Lasst uns bös und tödlich sein“ erkunden 12 renommierte Autor*innen aus der Region die Abgründe ihrer Heimat und jagen Ihnen in 24 fesselnden Kurzgeschichten rund um die Kesselstadt einen wohligen Schauer über den Rücken. Von frostigen Schandtaten bis hin zu bösen Überraschungen im festlichen Glanz - jede Geschichte hält Sie in Atem und sorgt für spannende Lesestunden in der Vorweihnachtszeit. An diesem Abend lesen 6 Autor*innen ihre Geschichten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Singer/Songwriter Michael Reisser.

Freuen Sie sich auf einen mörderisch-spannenden Abend mit Weihnachtskrimis aus der Region!