Lasst uns puzzeln: Ravensburger Kinderwelt verschenkt Puzzles

Der Samstag, 29. Januar 2022, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Puzzles und die Ravensburger Kinderwelt feiert mit. Das beliebte Legespiel ist auch in der Ravensburger Kinderwelt groß: Am kommenden Samstag erhalten alle Kinder an der Kasse ein gratis Puzzle aus 54 Teilen sowie einen Gutschein für ein blanko Puzzle.

Zuerst ausgelassen auf den über 2.000 Quadratmetern der Indoor-Spielewelt toben und danach ein gemeinsames Puzzle gestalten – das ist die perfekte Erinnerung für den Erlebnistag mit den Liebsten.

Tipp: Familienticket nutzen

Eltern oder Großeltern mit allen eigenen Kindern oder Enkelkindern nutzen das Familienticket für nur 38 Euro und genießen so den vollen Spielspaß zum Vorteilspreis. Tickets können online und vor Ort erworben werden.

40 Prozent Aktion im Ravensburger Shop

Im angeschlossenen Shop profitieren Gäste momentan von unschlagbaren 40 Prozent Rabatt auf Produkte zweiter Wahl. Diese Artikel sind neu und unbenutzt, können jedoch an der Verpackung eingedrückt oder verblichen sein. Manchmal sind sie einfach in großer Stückzahl vorhanden. Puzzle-Liebhaber werden sich hier besonders über die angebotenen Großpuzzles ab 9.000 Teilen freuen. Der Shop kann unabhängig von einem Besuch in der Indoor-Erlebniswelt besucht werden und hat zusätzlich donnerstags von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Gäste informieren sich vorab unter www.ravensburger-kinderwelt.de/corona über aktuelle Regelungen.