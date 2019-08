Last-Chance-Audition für die PDA 19/21

Am 1. Oktober 2019 ist Studienbeginn für die neue Ausbildungsklasse der Professional Dance Academy. Dies ist die letzte Möglichkeit für dieses Semester, also melde Dich jetzt zur Aufnahmeprüfung an und wage Dich aufs Sprungbrett zur internationalen Tanzkarriere.

Wer einen der letzten Plätze für die diesjährige Klasse ergattern möchte, bekommt nun noch eine letzte Möglichkeit, sich zu beweisen.

Für weitere Informationen, Details zur Prüfung und Anmeldung schreibe an info@professional-dance-academy.de oder ruf uns an! Tel.: +49711856316 oder besuche unsere Website:

https://www.professional-dance-academy.de

Wir freuen uns auf Dich!