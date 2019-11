Nach Indie-Band-Erfahrung seit dem 11. Lebensjahr entschied der geborene Regensburger Singer/Songwriter Benno Schurig mit 18 Jahren nach England zu ziehen, um dort seine musikalischen Ambitionen zu verwirklichen. Der drei-jährige Austausch mit der dichten Musikszene in Brighton und der Kontakt mit unzähligen Genres (von Jazz bis House) bewegte ihn schließlich dazu sein eigenes musikalisches Projekt mit dem Berliner Produzenten und engen Freund Michael Neuhaus zu starten. Mit der einzigartigen Kombination aus Beatlesque-Songwriting und elektronischer Klangwelt werden “Last Day At School“ nun auf ihrer ersten Deutschlandtour unterwegs sein, um zu zeigen, was sie in England gelernt haben.