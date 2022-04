Last-Minute-Elternabend – was macht mein Kind ab Sommer??

Bisher hat noch keine Bewerbung gezündet? Die Schule ist aber bald vorbei - was nun? Berufsberater Harald Bender entwickelt in einem Online-Workshop am Dienstag, 10. Mai 2022, von 18:00 – 19:00 Uhr zusammen mit den Teilnehmenden Ideen, wie Jugendliche noch eine Ausbildungsstelle für den Herbst 2022 finden können.

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Eltern, die ihr Kind beim Übergang von der Schule in die Ausbildung gut begleiten wollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, welche Zeitfenster wichtig sind, was sie als Eltern tun können und mit welchen Überbrückungsmöglichkeiten ihr Kind bei der nächsten Bewerbung die Nase vorne hat. Sie erfahren auch, wo sie Unterstützung für Eltern und Kinder finden können.

Der kostenfreie Online-Workshop aus der Reihe „Next Level - finde deinen Weg“ findet am Dienstag, 10. Mai 2022, von 18.00 – 19.00 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de erforderlich. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.