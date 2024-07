Ein Konzert mit Last Orders ist eine Reise durch die Zeit mit einem ausgesuchten Querschnitt aus mehr als 50 Jahre Pop- und Rockgeschichte: Songs mit denen wir aufgewachsen sind, die wir lieben und die live immer wieder ein Erlebnis sind. Pubrock vom Feinsten. Handgemacht und mit Seele.

Auf ihrer „Endless“-Tour durch die Pubs dieser Welt gastiert Last Orders auch im Biergarten der Braurevolution. Rückblick: die 70er Jahre in London. In der modernen Rock- und Popmusik wird alles größer, lauter und greller. Quasi als Gegenbewegung spielten junge Leute Rock'n'Roll, Rhythm'n'Blues und anderes in kleiner Besetzung und mit kleiner Anlage in den Pubs der Londoner Szene. Dass daraus später sich die Punk- und NewWave-Szene absplitterte ist eine andere Geschichte. Der Pubrock blieb und feiert noch heute auf der ganzen Welt die besten Partys in den gemütlichsten Locations.

Last Orders bietet eine virtuelle Reise durch die Pubs dieser Welt.